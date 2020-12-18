В Каменке стартовали товарищеские хоккейные матчи

18.12.2020 | 19:40

В Каменке начались товарищеские хоккейные матчи. На лед вышли и те, кому за 60, и школьники. Если у ветеранов главный козырь - опыт, то молодые игроки берут скоростью и неиссякаемой энергией.

«Все в пределах правил, мы молодежь не обижаем. Они молодцы, прибавили в этом году, стараются, борются, не дают шансов», - отметил житель г. Каменки Валерий Ажнакин.

Такой хоккейной площадке, как на улице Баумана, можно позавидовать. Вот уже второй зимний сезон здесь хорошее освещение, современные борта. На ней тренируются игроки команды «Вымпел» и катаются на коньках местные жители.

«Есть тенденция к развитию хоккея, поэтому я принял решение набрать дополнительную группу в 2021 году, которая будет состоять из первоклассников Каменского района», - сообщил тренер Антон Антонов.

«Я стал сильнее и стал добиваться своих целей», - рассказал игрок команды «Вымпел» Ярослав Птанский.

Каменские хоккеисты мечтают о крытой ледовой арене, как в Нижнем Ломове. Тогда еще больше жителей было бы вовлечено в занятия спортом и физической культурой.

После рабочего дня, сменив пиджак на форму и выстояв на льду против молодых соперников, глава района вспомнил, как в детстве гонял шайбу.

«Я играл до 1980 года на пруду в селе. Такой экипировки, такого обмундирования вообще не было. Клюшки были самодельные - в лучшем случае срубим в лесу из дуба, от комбайнов слоеная фанера была. Изоленты не было, коньков добрых не было, были валенки», - пояснил глава администрации Каменского района Сергей Юркин.

Для жителей Каменки открыты семь катков. Еще четыре залили в селах.