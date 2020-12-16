Сетевое издание|18+|Среда|16 дек 2020|20:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

В Пензе стартовал турнир по хоккею среди студенческих команд

Печать

Дружина, вышедшая в полном составе на лед «Дизель-Арены», не участвовала в стартовавшем турнире по хоккею среди студенческих команд, но именно к ней было приковано внимание большинства. В начале декабря сборная Пензенской области выиграла Кубок полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе и теперь получала благодарственные письма от главы региона.

Сергей Кокшин - студент, нападающий, поделился своими впечатлениями от соревнований в Казани.

«Турнир был краткосрочный, со всех вузов собрали ребят, кто играет в хоккей. Было сложно моментами, но мы вытерпели и стали чемпионами», - рассказал он.

После дружины на лед вышли сборные пяти высших учебных заведений региона. Все они готовились к начавшимся соревнованиям.

«Вот уже в третий раз у нас стартует хоккейный турнир студенческих команд в рамках универсиады. Мы видим, что с каждым годом он становится популярнее, значимее. Мы такое мероприятие сейчас очень поддерживаем и сделаем все, чтобы соревнования прошли в честной спортивной борьбе», - отметил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Первыми в сражении приняли участие представители аграрного и пензенского государственного университетов.

«Была серия тренировок, все накатаны, все звенья готовы. Мы вышли побеждать», - сообщил хоккеист Никита Подложенов.

Вслед за студентами клюшки скрестят учащиеся пензенских колледжей. У них турнир двухкруговой, он стартует на неделе.

Игры будут проходить не только в областном центре, но и в районах.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте