В Пензе стартовал турнир по хоккею среди студенческих команд

16.12.2020 | 20:34

Дружина, вышедшая в полном составе на лед «Дизель-Арены», не участвовала в стартовавшем турнире по хоккею среди студенческих команд, но именно к ней было приковано внимание большинства. В начале декабря сборная Пензенской области выиграла Кубок полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе и теперь получала благодарственные письма от главы региона.

Сергей Кокшин - студент, нападающий, поделился своими впечатлениями от соревнований в Казани.

«Турнир был краткосрочный, со всех вузов собрали ребят, кто играет в хоккей. Было сложно моментами, но мы вытерпели и стали чемпионами», - рассказал он.

После дружины на лед вышли сборные пяти высших учебных заведений региона. Все они готовились к начавшимся соревнованиям.

«Вот уже в третий раз у нас стартует хоккейный турнир студенческих команд в рамках универсиады. Мы видим, что с каждым годом он становится популярнее, значимее. Мы такое мероприятие сейчас очень поддерживаем и сделаем все, чтобы соревнования прошли в честной спортивной борьбе», - отметил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Первыми в сражении приняли участие представители аграрного и пензенского государственного университетов.

«Была серия тренировок, все накатаны, все звенья готовы. Мы вышли побеждать», - сообщил хоккеист Никита Подложенов.

Вслед за студентами клюшки скрестят учащиеся пензенских колледжей. У них турнир двухкруговой, он стартует на неделе.

Игры будут проходить не только в областном центре, но и в районах.