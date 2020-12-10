«Дизель» всухую проиграл самарскому ЦСК ВВС

10.12.2020 | 08:33

Пензенский «Дизель» продолжил выездную серию поражением от самарского ЦСК ВВС.

«В Пензе желто-синие обыграли соперника со счетом 3:1, и дома самарцы желали взять реванш. Пензенцы же прибыли в Самару после тяжелого эмоционального матча в Казани, где в овертайме был переигран «Барс», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

Пензенцы не смогли забить ни одной шайбы, пропустив в свои ворота две. Итог - 2:0 в пользу хозяев.

«Первый период мы провалили. Соперник полностью доминировал, выглядел свежее, хоккеисты Самары отрабатывали на каждом участке, в отличие от нас. Во втором периоде за счет удалений у соперника владели преимуществом, выровняли игру. В третьем периоде много атаковали, но шайба не шла в ворота: соперники блокировали наши броски, голкипер ЦСК ВВС хорошо действовал. Сегодня хозяева дали нам мало шансов. Поздравляю соперника с победой, ну а мы будем готовиться к «Ладе», - прокомментировал исход встречи главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин.

Матч против тольяттинской команды состоится в пятницу, 11 декабря.