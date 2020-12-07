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Спорт

Состав «Дизеля» пополнил Донат Стальнов

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В понедельник, 7 декабря, пензенский «Дизель» отправится на очередной выезд в рамках чемпионата ВХЛ. Он стартует в Казани матчем против местного «Барса».

Накануне поездки стало известно, что состав пензенской команды пополнил новый центральный нападающий. 21-летний Донат Стальнов подписал контракт с «Дизелем» до конца текущего сезона.

«Донат - воспитанник рыбинской школы хоккея. Карьеру начинал в системе ярославского «Локомотива», где выступал за детские и молодежные команды. На взрослом уровне дебютировал в составе ХК «Саров», затем защищал цвета ХК «Торпедо-Горький». Текущий сезона начинал в тюменском ХК «Рубин». Всего в ВХЛ нападающий провел 52 матча, в которых набрал 17 очков (6 шайб и 11 передач). Коэффициент полезности -3», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

По словам Доната, в хоккейную секцию его привели родители в возрасте пяти лет.

«Я вообще из спортивной семьи - отец занимался хоккеем, брат является действующим хоккеистом, а дедушка вовсе был чемпионом СССР, но по хоккею с мячом. Можно сказать, у меня путь был один - в хоккей», - пояснил новобранец «Дизеля».

Кроме Стальнова на выезд взяты 24 хоккеиста. После «Барса» дизелисты встретятся с самарским ЦСК ВВС (9 декабря) и с тольяттинской «Ладой» (11-го).

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото hcdizel.ru
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Гость||

Почему Дизель ещё не разогнали?

Гость||

Ушёл ржать...

Гость||

Везде выгнали сюда прибзднулся?

Гость||

Одним криворуким больше, одним меньше.

Все равно это позорное сборище всегда будет сливать игры.

Гость||

Страпонидзе - капитан этой "команды"

Имя: Гость
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