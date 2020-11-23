«Дизель» на своем льду выиграл у «Сокола»

23.11.2020 | 08:21

«Дизель» завершил первый круг регулярного чемпионата ВХЛ победой над «Соколом». Матч состоялся в Пензе в воскресенье, 22 ноября.

«Первый период прошел в равной борьбе, а завершился ничьей на табло - на гол Андрея Миронова гости ответили шайбой Антона Гловацкого. Вторая двадцатиминутка прошла под знаменем игры в неравных составах. К счастью, гости воспользоваться преимуществом не сумели, зато наши ребята свое большинство реализовали - Никита Ли отлично сыграл на добивании и вывел пензенцев вперед. А уже в концовке периода он же ассистировал Максиму Колмыкову, который увеличил преимущество до двух шайб», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

В третьей двадцатиминутке ворота гостей поразил Александр Тимирев. Итог - 4:1 в пользу «Дизеля».

И. о. главного тренера ХК «Сокол» Андрей Никишов, возглавлявший пензенскую команду в 2015-2016 году, поздравил соперника с победой. Нынешний наставник «Дизеля» Алексей Ваулин назвал встречу зрелищной.

«Соперник предложил очень приличный темп, поэтому, я думаю, игра смотрелась. Хорошие атаки были и со стороны соперника, и с нашей стороны», - подчеркнул Ваулин.

26 ноября пензенцы встретятся с новокузнецким «Металлургом».

«Сейчас предстоит очень сложный обратный выезд. Смена часовых поясов - это серьезный вызов, нужно готовиться, восстановиться», - резюмировал главный тренер «Дизеля».