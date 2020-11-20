Пензенские волейболистки обыграли соперниц из Воронежа

20.11.2020 | 20:27

Волейбольная команда «Университет-Визит» стартовала в домашнем туре с победы над клубом из Воронежа. Успех дался нелегко, более того - в какой-то момент сурские студентки балансировали на грани поражения. Гостьи, выиграв первый сет со счетом 25:22, вели и во втором, поставив сурскую команду в сложную ситуацию.

К чести пензячек, они сумели перехватить инициативу и на дополнительных розыгрышах вырвали победу в партии - 26:24.

Дальше хозяйкам стало легче в эмоциональном плане. Они окончательно наладили игру на приеме и в атаке и взяли следующие сеты с одинаковым счетом - 25:21.

Итоговый результат - 3:1 в пользу сурских спортсменок. И это уже седьмая победа подряд на старте чемпионата российской Высшей лиги Б.

«Хороший старт. Игра нам далась сложно: команда Воронежа хорошо подает, хорошо играет в защите. Поэтому мы готовились к такой подаче, но было где понервничать нам сегодня», - рассказал главный тренер ВК «Университет-Визит» Александр Ганин.

Остальные игры пензенского тура будут проходить в выходные. Помимо повторного матча против воронежек, волейболисткам предстоят встречи с еще одним серьезным соперником - клубом «Рязань-РГУ».