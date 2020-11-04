Пензячка стала вице-чемпионкой России по бодибилдингу

04.11.2020 | 18:44

Пензячка Алена Лисунова стала вице-чемпионкой России в номинации «фитнес-бикини». Соревнования по бодибилдингу проходили в Красноярске. Из-за сложной эпидемиологической обстановки они оказались не такими многочисленными, как обычно. Тем не менее на турнир приехали спортсмены из разряда сильнейших в стране.

Категория, в которой выступала Алена, всегда считалась самой эстетически привлекательной.

«Если в общих чертах, то это можно назвать конкурсом красоты. Здесь девушки, которые любят проводить время в зале, которые занимаются своей фигурой, чтобы были выражены мышцы без приставки «пере»: не пересушенные, не перекаченные. Видно, что девушка занимается спортом, любит спорт и здоровый образ жизни, что ее форма, которую она показывает на сцене, достигается путем тренировок в зале и соблюдением диеты», - отметила вице-чемпионка чемпионата России по бодибилдингу - 2020 Алена Лисунова.

Также жюри оценивает и внешность участницы, как она подает себя. Даже купальник имеет значение.

«По сути, когда выводится категория на сцену, идет короткая презентация, которая длится 15 секунд, и девушка должна показать все свои самые выгодные стороны. За эти 15 секунд сделать так, чтобы судьи заметили и поставили для себя галочку, что на нее нужно обратить внимание, она классная», - рассказала Алена Лисунова.

Этими соревнованиями она завершила спортивный сезон в 2020 году. Пензячка приняла участие в пяти чемпионатах, где занимала призовые места.

Но отдыхать Алена будет недолго. Занятия в тренажерном зале для нее давно стали образом жизни, и уже весной она планирует покорять новые высоты на турнирах по бодибилдингу.