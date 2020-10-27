Пензенский ХК «Молния» стал чемпионом в лиге «Б» среди любителей

27.10.2020 | 20:30

Только в конце октября сурские хоккеисты-любители доиграли сезон-2019/2020. Последней в чемпионате ПЛХЛ стала финальная серия в лиге «Б», в которой пензенская «Молния-2» встречалась с зареченским «Сенсором».

Противостояние получилась очень упорным, к тому же соперники постоянно демонстрировали свой неуступчивый характер. В первом матче команда из закрытого города при счете 1:4 была в шаге от неудачи, но сумела забросить четыре безответные шайбы и победить.

Во втором поединке «Сенсор» уже вел в счете, но позволил пензенцам не только отыграться, но и вырваться вперед - 4:2.

Чемпион лиги «Б» определялся в третьем, решающем матче. Долгое время «Молния» лидировала, но «Сенсор» невероятными усилиями восстановил равновесие - 2:2. И все же на предпоследней минуте финала пензенская дружина смогла забросить победную шайбу.

Зареченцы рискнули, заменили вратаря на шестого полевого игрока, но вскоре пропустили еще одну голевую контратаку.

4:2 в матче и 2:1 в серии - «Молния» побеждает и становится чемпионом лиги «Б» Пензенской любительской хоккейной лиги.