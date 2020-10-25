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Спорт

Футболисты каменского «Дорожника» закончили сезон на мажорной ноте

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Каменский «Дорожник» сделал золотой дубль в сезоне-2020, вслед за чемпионатом МФС «Приволжье» выиграв и кубок.

В финале красно-черные встретились с прошлогодним обладателем трофея, «Химиком-Августом» из Вурнар. В гостях каменцы победили со счетом 1:0 благодаря голу Кирилла Муромцева.

Повторная игра началась для хозяев обескураживающе: коллектив из Чувашии забил гол уже на пятой минуте. Но дорожники вскоре нашли зеркальный ответ, и Илья Макеев счет сравнял. Второй тайм подарил обеим командам множество опасных моментов, но результат так и не изменился. 1:1 - ничья для каменцев сродни победе. Они обладатели кубка МФС «Приволжье».

«Мы начали этот сезон, провели и закончили на мажорной ноте», - отметил президент Межрегионального футбольного союза «Приволжье» Владимир Афанасьев.

На церемонии закрытия футболистам «Дорожника» вручили почетные трофеи, завоеванные в прошедшем спортивном году. Помимо кубка, команда была награждена золотыми медалями за победу в регулярном чемпионате. И в качестве финального аккорда сезона-2020 над Каменкой прозвучал праздничный салют.

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Гость||

Дорожник главная команда области по футболу,а лузеры бюджетные опять денежку будут клянчить.Дайте лучше Дорожнику эти деньги.

Имя: Гость
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