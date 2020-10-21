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Спорт

Главный тренер «Дизеля» назвал домашнюю серию безобразной

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«Дизель» завершил домашнюю серию четвертым поражением кряду. Во вторник, 20 августа, пензенские хоккеисты проиграли гостям из Рязани.

«Если хозяева подходили к этой игре с тремя домашними поражениями подряд, то гости, наоборот, выиграли три гостевые встречи. Серьезный настрой на четвертую победу рязанцы показали с ходу, уже на первой минуте распечатав ворота Дениса Костина. Еще до перерыва гости увеличили отрыв, реализовав большинство, а сразу после перерыва забросили и третью шайбу, также имея численное преимущество», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

В начале третьего периода Максим Колмыков отыграл одну шайбу. Итог встречи - 3:1 в пользу «Рязани».

«Тяжело уже что-то комментировать. Третий сезон я работаю в ВХЛ, и четыре раза подряд мы до этого еще не проигрывали. Безобразная домашняя серия получилась…» - констатировал после окончания матча главный тренер пензенской команды Алексей Ваулин.

Теперь дизелистов ждет небольшой перерыв. В следующий раз они должны выйти на лед 26 октября в Ижевске.

«Будем готовиться к выезду, наверстывать упущенное», - подчеркнул Ваулин.

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Источник — фото hcdizel.ru
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Гость||

Рукожопые

Гость||

Ваулин,уйди с глаз долой!

Имя: Гость
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