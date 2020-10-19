Главный тренер «Дизеля» извинился перед болельщиками

19.10.2020 | 08:19

«Дизель» потерпел третье подряд поражение. 18 октября пензенские хоккеисты на своем льду уступили воскресенскому «Химику».

«По первому периоду сложно было сказать, кто из соперников смотрелся предпочтительнее - атаки возникали как у одних, так и у других ворот. Второй период прошел с явным преимуществом хозяев. Счет был открыт на экваторе встречи - точным щелчком Максим Колмыков «пробил» Андрея Сковронского. Увы, довести дело до победы желто-синим не удалось - в заключительной трети матча гости сумели сначала сравнять счет, а затем и вышли вперед», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

На последних минутах пензенцы заменили вратаря на шестого полевого игрока и пропустили шайбу в пустые ворота. Итог - проигрыш со счетом 1:3. После окончания встречи главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин отметил, что его подопечные столкнулись с полосой неудач, из которых не могут выбраться.

«Не хочется оправдываться, а от лица команды хочу извиниться перед болельщиками, что-то у нас не получается, нам нужно выиграть. Но думаю, что все наладится - я уже говорил, что у нас слаженный коллектив, в команде есть мужики. Не нужно опускать головы, опускать носы - нужно всем вместе выбираться из этой ситуации и наверстывать упущенное», - подчеркнул Ваулин.

Во вторник, 20 октября, «Дизель» примет на своем льду «Рязань».