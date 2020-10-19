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Спорт

Главный тренер «Дизеля» извинился перед болельщиками

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«Дизель» потерпел третье подряд поражение. 18 октября пензенские хоккеисты на своем льду уступили воскресенскому «Химику».

«По первому периоду сложно было сказать, кто из соперников смотрелся предпочтительнее - атаки возникали как у одних, так и у других ворот. Второй период прошел с явным преимуществом хозяев. Счет был открыт на экваторе встречи - точным щелчком Максим Колмыков «пробил» Андрея Сковронского. Увы, довести дело до победы желто-синим не удалось - в заключительной трети матча гости сумели сначала сравнять счет, а затем и вышли вперед», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

На последних минутах пензенцы заменили вратаря на шестого полевого игрока и пропустили шайбу в пустые ворота. Итог - проигрыш со счетом 1:3. После окончания встречи главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин отметил, что его подопечные столкнулись с полосой неудач, из которых не могут выбраться.

«Не хочется оправдываться, а от лица команды хочу извиниться перед болельщиками, что-то у нас не получается, нам нужно выиграть. Но думаю, что все наладится - я уже говорил, что у нас слаженный коллектив, в команде есть мужики. Не нужно опускать головы, опускать носы - нужно всем вместе выбираться из этой ситуации и наверстывать упущенное», - подчеркнул Ваулин.

Во вторник, 20 октября, «Дизель» примет на своем льду «Рязань».

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Гость||

На удаленке не пробывали играть?

Гость||

Теперь точно пора разгонять это сборище криворуких мутантов.

Их место - предпоследнее, там они и будут

Гость||

Только наш человек превозносит спортсмена до небес, когда тот выигрывает и опускает ниже плинтуса в кризисный для спортсмена момент. Что в комментариях в сети, что на трибуне. Хоккеисты "Дизеля" - такие же люди как и Вы, господа. Поддержка им больше всего нужна именно в такой момент.

Гость||

19.10.2020 09:04|

Только наш человек превозносит спортсмена до небес, когда тот выигрывает и опускает ниже

Сними маску и перчатки закошмаренный, этот момент у них с 1999г. Денег нет именно поэтому и в попе. А спонсировать команду, где нет ни нефти, газа и город не является городом федерального значения увы закошмаренный ни кто не будет.

Гость||

Хоккеисты дизеля - не такие же люди.

Это халявщики, паразитирующие на бюджете.

Неплохо при этом жируя, бухая и играя в азартные игры...

Гость||

Пусть голопузы скидываются и содержат своих никчемных кумиров

Гость||

Пусть организует конкурсы красоты,знает как получить первое место...

Гость||

Даже белая веблюдица решила отвернуться от голопузов.

Имя: Гость
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