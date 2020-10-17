После второго проигрыша «Дизель» удержал позиции в чемпионате ВХЛ

17.10.2020 | 19:45

Хоккеисты «Дизеля» потерпели второе поражение подряд в чемпионате «ВХЛ - Кубок Шелкового пути», причем вновь проиграли команде из Санкт-Петербурга.

Нападающие «СКА-Невы» поначалу играли осторожно и не выделялись особо активными действиями. Но во втором периоде гостей прорвало. Используя ошибки пензенских защитников и собственные контрвыпады, они трижды поразили ворота Дениса Костина.

Заключительный отрезок игры стартовал с опасных атак «дизелистов». Но «армейцы» отбились и в четвертый раз зажгли красный свет за воротами пензенской команды.

Дела в наступлении у «Дизеля» не заладились, и до конца поединка на табло сохранился счет 4:0 в пользу «СКА-Невы».

Несмотря на поражение, пензенцы сохранили за собой вторую строчку в таблице чемпионата ВХЛ. Домашняя серия продолжается, и на очереди - встреча с воскресенским «Химиком».