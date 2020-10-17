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Спорт

После второго проигрыша «Дизель» удержал позиции в чемпионате ВХЛ

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Хоккеисты «Дизеля» потерпели второе поражение подряд в чемпионате «ВХЛ - Кубок Шелкового пути», причем вновь проиграли команде из Санкт-Петербурга.

Нападающие «СКА-Невы» поначалу играли осторожно и не выделялись особо активными действиями. Но во втором периоде гостей прорвало. Используя ошибки пензенских защитников и собственные контрвыпады, они трижды поразили ворота Дениса Костина.

Заключительный отрезок игры стартовал с опасных атак «дизелистов». Но «армейцы» отбились и в четвертый раз зажгли красный свет за воротами пензенской команды.

Дела в наступлении у «Дизеля» не заладились, и до конца поединка на табло сохранился счет 4:0 в пользу «СКА-Невы».

Несмотря на поражение, пензенцы сохранили за собой вторую строчку в таблице чемпионата ВХЛ. Домашняя серия продолжается, и на очереди - встреча с воскресенским «Химиком».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Как там белая верблюдица?

Гость||

Кабельский удержится? Тотализатор ставим?

Гость||

Гость писал(a):

Как там белая верблюдица?
Завтра вернуться на первое место. Информация от попугайчика Кеши. Верблюдицу отправили на размножение к верблюду Василию из пензенского Зоопарка

Гость||

Гость писал(a):

Кабельский удержится? Тотализатор ставим?
За два часа до матча с питерским "Динамо", фаворитом в матче были гости. Не понятно, у "Дизеля" была серия из 9 побед подряд, играли дома, а БК отдавали преимущество СПБ. Правда, в матче с Невой фаворитом шел "Дизель"

Гость||

Обидно. Но ничего страшного, в следующий раз выиграют. Это спорт

Гость||

Вернулись.Если дно в сердце,хоть убейся,ты дно.

Имя: Гость
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