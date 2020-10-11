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Спорт

Хоккеисты пензенского «Дизеля» одержали девятую победу подряд

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Пензенский «Дизель» бьет личный рекорд. В субботу, 10 октября, команда одержала девятую победу подряд в рамках регулярного чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».

В матче с «Югрой» в Ханты-Мансийске подопечные Алексея Ваулина открыли счет уже на второй минуте - отличился Данила Попов. Вскоре разрыв увеличился благодаря Сергею Твердохлебову - 2:0.

«На последней минуте первого периода «Югра» сумела размочить счет. Следующей же шайбы болельщикам пришлось ждать больше периода: в начале третьей 20-минутки Андрей Миронов увеличил преимущество пензенцев (3:1). До финальной сирены хозяева сумели отличиться лишь раз - Максим Веревкин реализовал большинство», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

В итоге пензенцы одержали победу со счетом 3:2, установив рекорд по победной серии. После этого матча желто-синие стали единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата, опередив альметьевский «Нефтяник» на два очка.

«Эта игра была четвертая в нашей выездной серии, поэтому матч сложился тяжелейшим образом. Ребята молодцы, справились: выполнили тренерское задание, забили хорошие голы, где нужно - оборонялись в меньшинстве, дотерпели и выиграли. Поздравляю свою команду и всех пензенских болельщиков с победой. Команда идет на подъеме - эмоционально и психологически. Нужно держать этот темп и продолжать так же готовиться дома», - прокомментировал игру главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

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