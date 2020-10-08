В Пензе 12 команд боролись за медали первенства области по волейболу

08.10.2020 | 19:14

В спортивной школе № 4 г. Пензы прошло первенство области по волейболу. Парни 2006-2008 года рождения боролись за медали.

Это были отборочные состязания. Команда-победитель отправится на всероссийские соревнования, которые состоятся в ноябре или декабре, если позволит эпидобстановка.

«Ребята играли по достаточно интересной системе: четыре группы по три команды, победитель группы выходит играть за призовые места, команды, занявшие 2-е место, играют за 5-8-е, а занявшие 3-е - за 9-12-е», - пояснил главный судья соревнований Андрей Пензин.

В итоге в тройке сильнейших оказались только представители спортшколы № 4 из областного центра. Первое место заняли парни 2006 года рождения.

В начале месяца подобные состязания проводились среди девушек, победительницами стали спортсменки из Каменки.