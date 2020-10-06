В Пензе стартовал чемпионат России по бильярду «Свободная пирамида»

06.10.2020 | 20:54

В Пензе второй год подряд проходит чемпионат России по бильярду «Свободная пирамида». Эти соревнования могли бы быть более масштабными, но в силу обстоятельств заявился только 81 участник.

«По регламенту российских соревнований, могут принимать участие спортсмены с 14 лет, если они достаточно подготовлены. Но в связи с коронавирусом у нас ограничение по возрасту в этом чемпионате - старше 18 лет», - сообщил главный судья соревнований Виктор Липовский (г. Нижний Новгород).

Болельщикам вход на состязания бильярдистов из-за непростой ситуации также запрещен. Правда, то, что происходит на четырех столах, фиксируют камеры. Видео транслируется в сети Интернет.

Организаторы чемпионата полагают, что и без присутствия зрителей спортсмены покажут высокое мастерство игры.

«Здесь и мастера спорта международного класса, и действующие чемпионы мира, и несколько чемпионских титулов. Бороться будет сложно», - отметил первый вице-президент Федерации бильярдного спорта России Яков Фирсов.

«У меня три выигранных чемпионата мира: по юношам, в команде и в личном зачете среди мужчин. Силы оцениваю, что сыграю очень хорошо и достойно, на свой уровень», - рассказал спортсмен Семен Зайцев (г. Челябинск).

Финал чемпионата России пройдет 10 октября, тогда же станут известны и имена победителей соревнований.