«Дизель» открыл выездную серию победой над «Динамо»

05.10.2020 | 08:18

Пензенский «Дизель» начал очередную выездную серию в рамках чемпионата ВХЛ победой над «Динамо» из Московской области. Матч состоялся в воскресенье, 4 октября, в Красногорске.

Счет был открыт в конце первого периода - отличились хозяева льда. Александр Борисенков в ответной атаке ликвидировал отставание, а через 20 секунд Мирослав Мацейко вывел «Дизель» вперед.

Счет 2:1 сохранился до конца матча.

«В первом и втором периодах было, как я думаю, колоссальное превосходство нашей команды, создали очень много моментов, в принципе не позволяли сопернику ничего делать. Сами себе мы привезли ненужные удаления, и соперник нас сразу наказал. А так - имели хорошее преимущество, выполняли задание, как бы играли в свой хоккей, навязали игру сопернику. В третьем периоде «Динамо» перешло на игру в три звена, добавили немного, но мы додержали счет, дотерпели и выиграли», - прокомментировал ход встречи главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Следующий матч пензенцы проведут против московской «Звезды» 6 октября. 8-го числа «Дизель» сыграет против «Рубина», 10-го - против «Югры». 14 октября стартует домашняя серия.