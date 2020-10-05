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Спорт

«Дизель» открыл выездную серию победой над «Динамо»

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Пензенский «Дизель» начал очередную выездную серию в рамках чемпионата ВХЛ победой над «Динамо» из Московской области. Матч состоялся в воскресенье, 4 октября, в Красногорске.

Счет был открыт в конце первого периода - отличились хозяева льда. Александр Борисенков в ответной атаке ликвидировал отставание, а через 20 секунд Мирослав Мацейко вывел «Дизель» вперед.

Счет 2:1 сохранился до конца матча.

«В первом и втором периодах было, как я думаю, колоссальное превосходство нашей команды, создали очень много моментов, в принципе не позволяли сопернику ничего делать. Сами себе мы привезли ненужные удаления, и соперник нас сразу наказал. А так - имели хорошее преимущество, выполняли задание, как бы играли в свой хоккей, навязали игру сопернику. В третьем периоде «Динамо» перешло на игру в три звена, добавили немного, но мы додержали счет, дотерпели и выиграли», - прокомментировал ход встречи главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Следующий матч пензенцы проведут против московской «Звезды» 6 октября. 8-го числа «Дизель» сыграет против «Рубина», 10-го - против «Югры». 14 октября стартует домашняя серия.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото hcdizel.ru
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Гость||

Что случилось? Чудеса белой верблюдицы?

Гость||

Голопузы в радостном запое?

Самки голопузов валяются рядом.

Лузеры не продули, счастье то какое

Гость||

Разогнать эту команду - пиявку на бюджете.

Гость||

Пусть фанаты сами спонсируют своих кумиров

Это только им нужен повод побухать

Гость||

Все, придурок, ты выполнил обязательную программу. И про голопузов и про самок и разогнал всех и финансирование прекратил. Возьми с полки пирожок. А лучше прими лекарство

Имя: Гость
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