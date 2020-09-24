В Пензе начались соревнования по художественной гимнастике

24.09.2020 | 19:55

Во дворце спорта «Буртасы» собрались юные грации. Всероссийские соревнования по художественной гимнастике объединили 350 человек. Самым маленьким участницам турнира - 9 лет.

«Здесь гимнастки имеют право выполнить разряд кандидата в мастера спорта или его подтвердить», - пояснила судья всероссийской категории Ирина Филатова.

Лучших определяют как в личных видах, так и групповых упражнениях. По мнению экспертов, пензенские спортсменки входят в число фаворитов состязаний.

«Мы готовимся к главному старту - Кубку России. Эти соревнования нужны для проверки своих умений, чтобы узнать, что нужно доработать», - отметила участница соревнований Елизавета Богацкова.

Окончательные итоги трехдневного турнира подведут в субботу, 26 сентября.