В Пензе начались соревнования по художественной гимнастике

Во дворце спорта «Буртасы» собрались юные грации. Всероссийские соревнования по художественной гимнастике объединили 350 человек. Самым маленьким участницам турнира - 9 лет.
«Здесь гимнастки имеют право выполнить разряд кандидата в мастера спорта или его подтвердить», - пояснила судья всероссийской категории Ирина Филатова.
Лучших определяют как в личных видах, так и групповых упражнениях. По мнению экспертов, пензенские спортсменки входят в число фаворитов состязаний.
«Мы готовимся к главному старту - Кубку России. Эти соревнования нужны для проверки своих умений, чтобы узнать, что нужно доработать», - отметила участница соревнований Елизавета Богацкова.
Окончательные итоги трехдневного турнира подведут в субботу, 26 сентября.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Всем им удачных выступлений и призовых мест!!!!!!!!!!!!!!!!