Пензенский «Дизель» одолел «Зауралье» только в серии буллитов

23.09.2020 | 10:39

Во вторник, 22 сентября, хоккеисты пензенского «Дизеля» одержали победу над курганским «Зауральем» в домашней серии регулярного чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».

«Гости начали поединок активнее, и как итог на 11-й минуте они открыли счет. Правда, всего за две минуты пензенцы ответили голами Дмитрия Арсенюка и Зигурдса Подзиньша - 2:1. Увы, перед перерывом курганцы счет сравняли, реализовав большинство. Это была первая шайба пензенцев, пропущенная в меньшинстве в этом сезоне», - рассказали в пресс-службе ПХК «Дизель».

Во втором периоде курганцы долго штурмовали ворота хозяев льда, но в контратаке дизелист Александр Денежкин сумел отомстить им за это точным броском - 3:2.

«Тут же дизелисты имели еще один убойный момент, но вратарь свою команду спас. Зато курганцы свой шанс использовали, сравняв счет в большинстве», - пояснили в пресс-службе.

Ни в третьей 20-минутке, ни в овертайме огорчить друг друга командам не удалось, поэтому судьба матча решалась в серии буллитов, где на высоте оказались пензенцы.

«Александр Денежкин оформил дубль, принеся победу своей команде - 4:3», - заключили в ПХК «Дизель».

После 6 игр «Дизель» с 10 очками находится на первой строчке турнирной таблицы.