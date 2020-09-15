«Дизель» одержал первую выездную победу в новом сезоне

15.09.2020 | 08:29

«Дизель» продолжает первую выездную серию в рамках чемпионата ВХЛ. 12 сентября пензенские хоккеисты уступили «Тамбову», а 14-го одержали победу над воронежским «Бураном».

«В отличие от тамбовской встречи, где в первой трети матча соперники «наколотили» пять шайб, стартовая двадцатиминутка в Воронеже обошлась без голов. Зато после перерыва хоккеисты подарили болельщикам сразу три шайбы», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

Максим Колмыков открыл счет, а через три минуты Александр Борисенков удвоил преимущество «Дизеля». Однако к перерыву хозяева сократили отставание, отличился Булат Галимов.

На последних минутах встречи соперники вновь обменялись голами. Максим Кудряшов забил в ворота «Бурана» третью шайбу, на что хозяева ответили результативной атакой Ивана Романова.

В итоге «Дизель» одержал первую выездную победу в этом сезоне - 3:2. Главный тренер Алексей Ваулин поздравил подопечных и болельщиков и отметил, что игра была напряженной до последних секунд.

«В целом мы сегодня провели неплохой матч, я думаю, имели преимущество. Было много проблем в завершении атак, в технических моментах. По настрою, по самоотдаче ребята молодцы. Но нужно продолжать работать, опять концовку смазали... Нельзя допускать такие ошибки в конце матча... Взяли два очка, двигаемся дальше, будем готовиться к «Ростову», - подчеркнул Ваулин.

Следующий матч дизелисты проведут 16 сентября.