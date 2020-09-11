Сетевое издание|18+|Пятница|11 сен 2020|20:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

В ДС «Буртасы» стартовало трехдневное первенство по гимнастике

Печать

В Пензе стартовали соревнования, которых до этого года не проводились. Инициатором первенства выступила Межрегиональная физкультурно-спортивная общественная организация «Юная гвардия».

«Соревнования посвящаются памяти Афияна Эдуарда Карленовича, они будут проводиться ежегодно в сентябре. В наших соревнованиях в связи с пандемией не так много участниц», - рассказала организатор соревнований Анжелика Хачатрян.

Тем не менее во дворец спорта «Буртасы» приехали спортсменки из Пензы, Воронежской, Белгородской областей, Башкортостана, Мордовии - всего 200 человек. В групповых упражнениях участвует 11 команд.

«Гимнастки соревнуются три дня, 11, 12 и 13 сентября, в разных возрастных категориях - начиная с кандидата в мастера спорта и заканчивая самыми маленькими (2015 год рождения) в категории «Юный гимнаст». Сложно им войти сейчас в форму, но с чего-то надо начинать», - Анжелика Хачатрян.

Первый старт поможет подготовиться к более крупным и ответственным турнирам.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте