В ДС «Буртасы» стартовало трехдневное первенство по гимнастике

11.09.2020 | 19:27

В Пензе стартовали соревнования, которых до этого года не проводились. Инициатором первенства выступила Межрегиональная физкультурно-спортивная общественная организация «Юная гвардия».

«Соревнования посвящаются памяти Афияна Эдуарда Карленовича, они будут проводиться ежегодно в сентябре. В наших соревнованиях в связи с пандемией не так много участниц», - рассказала организатор соревнований Анжелика Хачатрян.

Тем не менее во дворец спорта «Буртасы» приехали спортсменки из Пензы, Воронежской, Белгородской областей, Башкортостана, Мордовии - всего 200 человек. В групповых упражнениях участвует 11 команд.

«Гимнастки соревнуются три дня, 11, 12 и 13 сентября, в разных возрастных категориях - начиная с кандидата в мастера спорта и заканчивая самыми маленькими (2015 год рождения) в категории «Юный гимнаст». Сложно им войти сейчас в форму, но с чего-то надо начинать», - Анжелика Хачатрян.

Первый старт поможет подготовиться к более крупным и ответственным турнирам.