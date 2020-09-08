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Спорт

«Дизель» опубликовал состав на сезон перед встречей с «Барсом»

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Во вторник, 8 сентября, «Дизель» открывает сезон-2020/2021. Первую встречу в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги пензенцы проведут против казанского «Барса» на своем льду.

Перед началом соревнований пресс-служба «Дизеля» опубликовала состав команды на текущий сезон.

В него вошли: вратари Андрей Суханов, Данил Кадочников и Денис Костин, защитники Михаил Патрикеев, Максим Кудряшов, Мирослав Мацейко, Дмитрий Сергеев, Павел Володин, Михаил Козлов, Дмитрий Киселев, Андрей Миронов, Антон Антонов, Зигурдс Подзиньш и Виталий Люлько, нападающие Данила Попов, Антон Андриянов, Александр Агапов, Алексей Шубин, Айрат Мурзин, Никита Ли, Алексей Факиров, Александр Денежкин, Георгий Чупятов, Александр Борисенков, Сергей Твердохлебов, Денис Ковалев, Максим Колмыков и Дмитрий Арсенюк.

После домашней встречи с «Барсом» пензенцы отправятся в выездное турне. Начиная с субботы, 12 сентября, их ждут игры в Тамбове, Воронеже и Ростове-на-Дону.

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