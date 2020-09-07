Пензенский «Локомотив» выиграл в туре чемпионата страны по регби-7

07.09.2020 | 18:02

Пензенский «Локомотив» подтвердил свой статус сильнейшей команды в регби-7, выиграв на родном поле первый тур чемпионата страны.

В двухдневном марафоне участвовали 12 коллективов, и фавориты определились сразу же. В их число вошли и железнодорожники, несмотря на то что поначалу не все получалось.

В подгруппе пензенцы одолели собственный дубль - 29:0, казанскую «Стрелу» - 12:10 и свели вничью матч с санкт-петербургской «Заставой» - 17:17. Но уже в четвертьфинале хозяева наладили игру и повторно победили «Стрелу» с большим преимуществом - 19:7.

«Регби-7 - непредсказуемый вид спорта, всегда тяжело перестраиваться с одной разновидности на другую. Было много брака, но постарались разобрать свои ошибки, убрать тот брак, который существовал в первый день, и постарались реализовать во второй», - рассказал главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин.

В полуфинале «Локомотив» не встретил сопротивления со стороны московской «Славы» - 26:10. В решающем же поединке железнодорожники сошлись с главным соперником в борьбе за золото - монинским «ВВА-Подмосковье». На попытки Андрея Карзанова, Валерия Хлуткова и Дмитрия Сухина гости ответили лишь одним заносом. 19:7 - пензенцы праздновали победу.

«ВВА - равный соперник, структура практически такая же, как у «Локомотива» в плане игровой схемы. Просто сегодня у кого осталось больше сил, тот и победил», - отметил Александр Янюшкин.

На церемонии закрытия тура «Локомотив» получил кубок за первое место, а Валерию Хлуткову вручили индивидуальный приз, как лучшему игроку. Набрав 17 очков, сурская дружина возглавила таблицу чемпионата страны по регби-7.