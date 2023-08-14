Пензенцев приглашают порыбачить с набережной Суры

14.08.2023 | 20:50

В Пензе на набережной Суры пройдет чемпионат области по ловле спиннингом с берега. Его устраивает региональная федерация рыболовного спорта

Соответствующее сообщение появилось на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие запланировали на 3 сентября.

Состязания будут проводиться в лично-командном зачете. На них приглашаются спортивные делегации в составе до 5 человек любого пола, из которых один запасной и один тренер.

«К участию в составе команд допускаются все желающие от 18 лет и старше, независимо от пола и спортивного разряда. Участники от 16 до 18 лет допускаются с присутствием родителей или с их письменного разрешения, участники до 16 лет допускаются только с присутствием родителей. Возраст участников определяется на момент проведения соревнований», - сказано в регламенте проведения чемпионата.

Кроме того, возможно участие только в личном зачете.

Закидывать удочки пензенцы будут в трех зонах: рядом с «Ростком», ближе к мосту Дружбы и на противоположной стороне. Участники смогут выполнить разряд (до к. м. с. включительно).

Пройти регистрацию необходимо до дня соревнований на сайте fisher58.ru.