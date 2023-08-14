Сетевое издание|18+|Понедельник|14 авг 2023|21:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцев приглашают порыбачить с набережной Суры

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе на набережной Суры пройдет чемпионат области по ловле спиннингом с берега. Его устраивает региональная федерация рыболовного спорта

Соответствующее сообщение появилось на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие запланировали на 3 сентября.

Состязания будут проводиться в лично-командном зачете. На них приглашаются спортивные делегации в составе до 5 человек любого пола, из которых один запасной и один тренер.

«К участию в составе команд допускаются все желающие от 18 лет и старше, независимо от пола и спортивного разряда. Участники от 16 до 18 лет допускаются с присутствием родителей или с их письменного разрешения, участники до 16 лет допускаются только с присутствием родителей. Возраст участников определяется на момент проведения соревнований», - сказано в регламенте проведения чемпионата.

Кроме того, возможно участие только в личном зачете.

Закидывать удочки пензенцы будут в трех зонах: рядом с «Ростком», ближе к мосту Дружбы и на противоположной стороне. Участники смогут выполнить разряд (до к. м. с. включительно).

Пройти регистрацию необходимо до дня соревнований на сайте fisher58.ru.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото № 2 - vk.com/frspo
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте