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Общество

«Локомотив» в Пензе перестал быть спортивным объектом

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Стадион «Локомотив» на улице Стрельбищенской уже не является спортивным объектом. Об этом сообщила администрация Пенза, отвечая на вопрос горожанки в соцсети «ВКонтакте».

«Проживаю на ул. Ново-Казанской. Жители нашего комплекса переживают за судьбу единственного в нашем районе бесплатного стадиона «Локомотив». Мы хотим, чтоб нам его оставили и не передавали ни под строительство школы, ни под строительство жилых домов. Это единственный оазис в нашей округе. Тем более страшно за его судьбу после смены проекта ФОКа, строящегося рядом. По телевидению, в газетах и интернете был один проект, на деле застраивается уже другой - с огромным футбольным полем. Законный вопрос: зачем два поля рядом?! И почему сменили проект? Что будет с «Локомотивом»?» - поинтересовалась женщина на странице губернатора.

Представитель администрация сообщил ей: «Локомотив» в настоящее время официально не является спортивным объектом. Земля передана в муниципальную собственность.

Осенью 2022 года строительная организация залила стадион водой. Представители администрации Железнодорожного района совместно с сотрудниками Управления МВД России по г. Пензе выезжали на место происшествия и зафиксировали факт нарушения. Однако утечку не могли ликвидировать долгое время.

31 марта 2023 года глава Пензы Александр Басенко сообщил депутатам гордумы, что рядом со стадионом находится школа № 26 и рассматривается вопрос присоединения этой территории к учебному заведению и закрепления за управлением образования.

«Каких-то планов застроить ее многоквартирными домами у администрации нет совсем. Исходя из генерального плана города установлена определенная зона использования, которая не предполагает выдачу разрешения на строительство. Это как рекреационная зона. Откройте план города и посмотрите: построить жилой дом там невозможно. Изменения в генплане утверждают депутаты, а не администрация. Поэтому быть там дому или не быть – это вопрос, который решают депутаты», - подвел Александр Басенко итог.

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