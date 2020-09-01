Игрок «Дизеля» подписал контракт с клубом из КХЛ

01.09.2020 | 08:05

Пензенский «Дизель» покинул один из сильнейших игроков. 24-летний нападающий Давид Думбадзе будет играть за череповецкую «Северсталь».

«Ранее игрок подписал с представителем КХЛ пробный контракт, и по итогам сборов тренерский штаб череповецкого клуба принял решение подписать с форвардом полноценное соглашение», - пояснили в пресс-службе «Дизеля».

Думбадзе - воспитанник пензенского хоккея. Он играл за «Дизель» шесть сезонов. Всего провел 287 матчей, набрав в них 137 очков (58 голов и 79 передач).

Коллектив ХК «Дизель» поблагодарил его за игры, проведенные в желто-синем свитере, и пожелал закрепиться в КХЛ в составе нового клуба.

На сайте «Северстали» Думбадзе уже значится как игрок клуба. Он будет выходить на лед под номером 88 (как и в «Дизеле»).