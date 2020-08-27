27.08.2020 | 18:14

Пензенская женская команда по мини-футболу «Лагуна-УОР» готовится к «Финалу четырех» Кубка России. Он состоится 29 августа в 12:00 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник».

«В субботу мы играем со сборной Пермского края. После, как сложится у нас игра, на следующий день - финальные игры за III место. Мы собираемся взять этот Кубок России», - рассказала игрок МФК «Лагуна-УОР» Алина Завьялова.

Также в «Финале четырех» принимают участие «Аврора» из Санкт-Петербурга и «Сибирячка» из Тюмени. Сурские девушки готовы к битве.

«Пора уже внедрять новые идеи. Попробуем удивить соперников своей игрой, некоторыми тактическими нюансами. Результаты игры «Норманочки» с «Авророй» в финале показали, что сейчас все равны», - пояснил главный тренер МФК «Лагуна-УОР» Михаил Крюков.

В 20-х числах сентября в Пензе стартует чемпионат России по мини-футболу среди женских команд.