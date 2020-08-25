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Спорт

«Дизель» и «Торос» откроют предсезонный турнир в Альметьевске

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Игроки пензенского «Дизеля» примут участие в традиционном турнире среди команд Высшей хоккейной лиги, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Соревнования стартуют в Альметьевске в четверг, 27 августа.

Кроме пензенской команды за трофей будут бороться местный «Нефтяник», пермский «Молот-Прикамье» и нефтекамский «Торос».

«Матчи пройдут по круговой системе в один круг», - пояснили в пресс-службе «Дизеля».

В стартовом матче дизелисты встретятся с «Торосом», 28 августа сыграют против хозяев соревнований, а 29-го - против команды из Перми.

Домашний турнир «Дизеля», состоявшийся в середине августа, пришлось завершить досрочно. Воронежский «Буран», приехавший на соревнования в усеченном составе, был вынужден с них сняться.

На льду «Дизель-Арены» провели товарищеский матч между пензенскими и тамбовскими спортсменами. Хозяева выиграли его со счетом 5:1.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

давно пора разогнать эту "команду".

мало того, что лузеры, бюджетные паразиты, так теперь еще и разносчики коронавируса!

РАЗОГНАТЬ!

Ждем подхода истеричных самок голопузов.

Имя: Гость
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