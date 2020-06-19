Губернатор: Открывать чемпионат России по регби - большая честь

19.06.2020 | 10:45

В четверг, 18 июня, на стадионе «Первомайский» в Пензе состоялось открытие чемпионата России по регби. Старт турниру дали губернатор Иван Белозерцев и генеральный директор - председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин.

«Для нашего региона открывать чемпионат России по регби - большая честь. Этот вид спорта в Пензенской области развивается уже более 50 лет, наработаны очень хорошие традиции», - подчеркнул глава региона.

Турнир открылся матчем между клубами «Локомотив-Пенза» и «ВВА-Подмосковье». Хозяева соревнований порадовали немногочисленную публику и одержали победу со счетом 18:12.

«То, что на трибунах мало людей, - это реалии сегодняшнего времени. Но я знаю и верю, что мы победим распространение коронавирусной инфекции, если будем соблюдать меры безопасности», - отметил Иван Белозерцев.

В знак благодарности медработникам все спортсмены вышли на поле в футболках с надписями «Спасибо врачам».