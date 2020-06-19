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Спорт

Губернатор: Открывать чемпионат России по регби - большая честь

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В четверг, 18 июня, на стадионе «Первомайский» в Пензе состоялось открытие чемпионата России по регби. Старт турниру дали губернатор Иван Белозерцев и генеральный директор - председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин.

«Для нашего региона открывать чемпионат России по регби - большая честь. Этот вид спорта в Пензенской области развивается уже более 50 лет, наработаны очень хорошие традиции», - подчеркнул глава региона.

Турнир открылся матчем между клубами «Локомотив-Пенза» и «ВВА-Подмосковье». Хозяева соревнований порадовали немногочисленную публику и одержали победу со счетом 18:12.

«То, что на трибунах мало людей, - это реалии сегодняшнего времени. Но я знаю и верю, что мы победим распространение коронавирусной инфекции, если будем соблюдать меры безопасности», - отметил Иван Белозерцев.

В знак благодарности медработникам все спортсмены вышли на поле в футболках с надписями «Спасибо врачам».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

вирусу сказали стоп, пора регби открывать

Гость||

А я думал ,что открывать какое то крупное промышленное предприятие большая честь,но другие сейчас времена,спортивно духовно патриотичные.

Гость||

почему и зрители и игроки без масок и перчаток?!

Где роспотребнадзор?!

Гость||

Почему не соблюдают дистанцию ?

Гость||

Человек-праздник! В душе уже регбист. Так я полюбил лошадей!

Гость||

Что же за власть нам досталась? Спортивно-духовные скрепы. Вот только по мероприятиям, эстафетам да церквам и ошиваются.

Гость||

Хоккеист, регистр, теннисист. Все как обнуленный любит.

Гость||

Если бы он сказал, что некогда мне ваши чемпионаты открывать, у меня вон колхоз да завод строится, туда надо, это был бы руководитель. А так...

Гость||

Пенза повязла в разрухе а он речь толкает про ничего

Гость||

Самый бездарный руководитель за Всю историю Пензы

Гость||

Бордюры вокруг поля надо поставить

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Для нашего региона открывать чемпионат России по регби - большая честь
ГЛУПОСТЬ

Гость||

Гость писал(a):

Если бы он сказал, что некогда мне ваши чемпионаты открывать, у меня вон колхоз да завод строится, туда надо, это был бы руководитель. А так...
Пиариться - чести не иметь.

Гость||

Гость писал(a):

Самый бездарный руководитель за Всю историю Пензы
Самый никчемный.

Гость||

Гость 19.06.2020 11:13

Почему и зрители и игроки без масок и перчаток?!

Где роспотребнадзор?!

Где где не видно что ли, что зрители в масках, пару человек может сняли, спортсмены тесты сдавали на коронавирус

Имя: Гость
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