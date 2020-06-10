Футболисты «Зенита» приступили к тренировкам на родном поле

10.06.2020 | 18:36

Футболисты «Зенита», на радость поклонникам игры № 1, наконец-то приступили к тренировкам на родном поле. Бело-сине-зеленые соблюдают все требования, которые предъявляет нынешний непростой период: обязательны индивидуальные бутылки с водой, защитные средства, партнеры стараются дистанцироваться при выполнении упражнений.

«Футболисты ждали этого момента больше, чем народ. Они чуть ли не каждый день звонили: когда откроется? Дома засиделись и сильно соскучились, поэтому все пришли с хорошим настроением. Все здоровы, слава богу», - отметил главный тренер ФК «Зенит» Владимир Радкевич.

Наставники проводят втягивающие тренировки осторожно, ведь после долгого простоя есть риск получить повреждения. Радует то, что естественный газон стадиона «Зенит» прекрасно подготовлен, что тоже поможет избежать травм.

«Несмотря на дождливую, холодную, затяжную весну, штат, который занимается газонным покрытием, поработал очень хорошо, привел покрытие в идеальное состояние», - сообщил директор центра развития футбола «Зенит» Дмитрий Сергеев.

Физика, техника, тактика - в такой последовательности над главными компонентами футбола будут работать зенитовцы. Сначала нужно восстановить кондиции, затем приступать к отработке игровых комбинаций. И только потом - заключительный этап.

«От начала чемпионата отталкиваемся, а там недели за две уже будем заниматься чисто тактически. Желательно было бы найти спарринг-партнера, но сейчас это будет трудно. Если какой-нибудь турнир появится, мы попытаемся туда заявиться. Постоянно тренироваться и не играть - это неправильно», - пояснил Владимир Радкевич.

Пока в занятиях участвуют только пензенские спортсмены. Иногородние футболисты присоединятся к команде ближе к началу чемпионата, который, уверены тренеры и игроки, рано или поздно состоится.