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Спорт

Дартсмены Пензы не перестали соревноваться в режиме самоизоляции

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Пензенские дартсмены даже в режиме самоизоляции не переставали активно тренироваться и проводить соревнования. Камерность этой игры помогла спортсменам не терять времени для совершенствования своих навыков. Естественно, с соблюдением всех условий.

«Наш вид спорта предполагает три квадратных метра, мишень, которая у всех дартсменов есть дома, три дротика. Нам больше ничего не надо. С точки зрения тренировок мы потеряли не очень много, но, наверное, потеряли с точки зрения соревновательного опыта», - пояснил президент Федерации дартса Пензенской области Роман Обухов.

Тем не менее наладить контакты помогли различные цифровые платформы. Мастера дартса проводили в режиме онлайн и индивидуальные, и командные матчи. К примеру, сборная Пензенской области сыграла с коллегами с Ямала, а Роман Обухов провел международную встречу.

«Мы все собрались на площадке в Zoom, были технические моменты, было непривычно. Второй раз мы играли привычнее», - рассказал спортсмен.

Так что в плане развития и популяризации игра потеряла немного. Более того, руководители областной федерации задумались о том, что новые технологии помогут привлечь к занятиям дартсом еще больше поклонников.

«Это стало вынужденной необходимостью. Естественно, на порядок повысилось количество зарегистрированных пользователей на этих площадках. И, как везде, наверное, все переходит в онлайн», - отметил президент федерации.

Огорчило сурских дартсменов то, что чемпионат России, который в апреле должен был состояться в Пензе, отложен. Скорее всего, главный турнир пройдет в сентябре. Возможно, он будет совмещен с командным первенством и Кубком страны.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Спорт для представителей сексуальных меньшинств.

Гость||

Здоровые мужики им бы в литейку а они ерундой занимаются.

Гость||

Биоммастники,под конец турнира бьються в конвульсиях.

Гость||

Да сколько можно дротить?

Гость||

Вот здесь пишут завистники,а дротить надо уметь.

Гость||

Здоровые мужики им бы в литейку а они ерундой занимаются.

Они везде успевают. И поработать и поиграть.. Присоединяйтесь или найдите своё хобби и увлечение .

Гость||

не дартсмены, а заДротики )

Имя: Гость
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