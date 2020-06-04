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Спорт

«Лагуна-УОР» сыграет в Нижнем Новгороде с «Норманочкой»

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Футболистки «Лагуны-УОР» узнали точные сроки завершения сезона в Высшей российской лиге. Чемпионат возобновится 2 августа. В этот день пензенская команда в Нижнем Новгороде откроет полуфинальную серию против «Норманочки», а 6-го числа сыграет ответный матч на родной площадке.

«10-го мы играем дома первую игру, 14-го - ответная игра. Третий матч играем 18 августа дома, если он будет необходим, - в зависимости от того, за какое место мы будем играть. Я надеюсь, что за первое», - отметил президент ПМФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.

Проведут и «Финал четырех» Кубка России по мини-футболу. Изменение дат не повлекло за собой передислокации турнира - он пройдет там, где и запланировано.

«Как и обещали, будет проводиться у нас в Пензе 29-30-го», - уточнил Виталий Антонов.

Спортсменки находятся в отпуске, и тренировки возобновятся 1 июля. Команде отведен месяц на подготовку, которая в это межсезонье получится необычной.

«Лагуна-УОР» должна подойти в необходимых кондициях не только к завершению нынешнего сезона, но и к началу следующего. Перерыв между соревнованиями будет мизерным - всего две недели.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

С Нормальночкой?

Гость||

С трудом верится, что в августе разрешат матчи в помещении. К тому же, в ФОК "Спутник" нулевая вентиляция и обычно летом там температура +30-35 по Цельсию. Девочек можно заранее пожалеть(((

Имя: Гость
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