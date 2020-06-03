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Спорт

Футболисты Пензенской области пребывают в подвешенном состоянии

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Футбольные любительские команды по-прежнему находятся в подвешенном состоянии. Сроки и схемы проведения чемпионата и различных первенств области все еще не известны в силу действия запрета Российского футбольного союза на проведение соревнований в регионах до 31 июля.

Поэтому клубы пока проходят лицензирование, а спортсмены тренируются в индивидуальном порядке, не имея разрешения на коллективные занятия на зеленых газонах.

В этом сезоне популярность футбола в крае как минимум не упала. Заявки для участия подали 31 юношеская команда (возрастные группы - от 9 до 17 лет) и по 5 ветеранских дружин в категориях до 40 и до 50 лет.

В высшей лиге чемпионата области представлены 9 сборных из Пензы, Заречного, Каменки, Земетчина, Нижнего Ломова, Грабова. Нет окончательного подтверждения только от кузнецкого «Рубина».

Кроме того, чемпионат и Кубок Межрегионального футбольного союза «Приволжье» из-за эпидемии также отложены до начала августа и сезон придется проводить в усеченном формате.

В случае если окружные состязания не состоятся - а такой вариант развития событий вероятен, - пензенский «Зенит» и каменский «Дорожник» смогут рассмотреть свое участие в областном чемпионате.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

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Имя: Гость
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