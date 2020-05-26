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Спорт

Пензенский «Локомотив» проведет игру с командой ВВА

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Федерация регби России обнародовала план чемпионата страны. В нем примут участие 10 профессиональных клубов. Свою первую игру «Локомотив» проведет 19 июня.

«Мы начинаем играть с командой ВВА в Пензе. Надеемся начать на стадионе «Первомайский», но пока без зрителей - в связи с пандемией коронавируса. Надеемся, что к этому времени город начнет функционировать и спортобъекты откроют. Сезон начинается», - отметил главный тренер РК «Локомотив» Александр Янюшкин.

Предстоящий чемпионат России по регби-15 в этом сезоне пройдет в один круг. Каждая команда сыграет по девять игр: пять дома и четыре на выезде.

«Все закончится 25 октября домашними играми, после чего мы переходим на следующий год и закончим в 2021-м. Финальные игры планируется провести в мае 2021 года», - рассказал Александр Янюшкин.

В этом же году осенью пройдут три тура чемпионата страны по регби-7 - в Пензе, Краснодаре и Владивостоке. Завершатся соревнования по олимпийскому виду игры в овальный мяч тоже в мае следующего года.

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