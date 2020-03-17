17.03.2020 | 16:51

Волейбольный клуб «Университет-Визит» завершил регулярный чемпионат российской Высшей лиги Б серией против соперниц из Обнинска. Первый матч прошел по драматичному сценарию, и для выявления победителя понадобились все пять сетов.

Первые две партии выиграли сурские девушки, следующие отрезки остались за гостьями. Особенно упорным получился четвертый сет, который калужанки взяли со счетом 32:30. В концовке встречи их преимущество тоже было минимальным - 15:13.

Пензячки после проигрыша так расстроились, что провалили начало и повторного поединка.

«Когда ведешь (2:0) и на тай-брейке проигрываешь (2:3), психологически сложно собраться. Я девочек предупреждал, что сегодня будет сложнее, чем вчера», - сообщил главный тренер ВК «Университет-Визит» Александр Ганин.

Волейболистки «Университет-Визита» сумели отобрать у Обнинска один сет, но этого для победы оказалось мало. Вновь поражение - на этот раз со счетом 1:3. Регулярный чемпионат пензенские студентки с 30 очками завершили на девятой строчке в турнирной таблице.

«Выводы одни: надо усиливаться одним-двумя игроками, чтобы можно было бороться за медали. Поэтому у нас именно такие планы на следующий сезон. В этом году сыграем в плей-ауте. Приглашаем болельщиков», - отметил Александр Ганин.

Сроки проведения утешительного финала пока не определены. Зато известен состав участников: в город на Суре приедут гостьи из Иркутска, Череповца и Санкт-Петербурга.

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