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Спорт | Футболистки «Лагуны-УОР» завоевали бронзу на первенстве России

12.03.2020|17:22
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Футболистки команды «Лагуна-УОР» вернулись домой с бронзовыми наградами первенства России среди спортсменок до 16 лет. В решающем матче за III место девушки встречались с петербургской сборной «Лидер» и смогли обыграть ее по пенальти - 5:4.

«В целом результатом я доволен, потому что III место - это медали, это почетно. Взяли кубок. Девчонки молодцы - больше всего из-за характера, самоотдачи», - отметил главный тренер МФК «Лагуна-УОР» Михаил Крюков.

Чемпионский титул завоевала нижегородская «Норманочка», по пенальти обыгравшая питерскую «Аврору» и оставившая девушек из Северной столицы на втором месте.

«Лагуна-УОР» уже возобновила тренировки. Девушки из молодежки ведут подготовку наравне с основным составом. Первенство было тяжелым, но они сделали все, чтобы взойти на пьедестал почета. Так, Анна Бояршинова внесла весомый вклад в итоговый результат сурской команды, став одним из лучших бомбардиров.

«В основном мне давали передачи, где-то открывались, иногда я забивала сама, иногда мне давали удобные передачи, где можно было просто подставить ногу, замкнуть», - призналась она.

У девушек, хорошо проявивших себя в играх российского первенства, в будущем есть хорошие шансы попасть в основной состав «Лагуны-УОР».

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