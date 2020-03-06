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Спорт | В Пензе завершился чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола

06.03.2020|18:36
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Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе Пензенской области «Сура» завершен. Победители и призеры определены как среди мужских, так и среди женских команд. В обоих финалах встречались непримиримые соперники - представители ПГУ и строительного университета. Первыми на площадку вышли девушки.

Начало встречи получилось ровным: после первой четверти разрыв был всего в 6 очков. Но затем студентки госуниверситета стали наращивать свое преимущество. В итоге они одержали убедительную победу (79:46) и в очередной раз завоевали чемпионский титул.

«Это популяризация именно студенческого баскетбола, привлечение как можно больше игроков команд-участниц местных чемпионатов. Чемпионаты проводятся по дивизионам. После того как игры будут сыграны, определится победитель и будет лига плей-офф», - сообщил помощник полномочного представителя АСБ в дивизионе «Сура» Михаил Хворов.

У мужчин борьба в финале получилась более упорной. «Строители» с трудом вырвали победу - 76:75.

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