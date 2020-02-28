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Спорт | «Рубин» сравнял счет в серии плей-офф против «Дизеля»

28.02.2020|08:12
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В четверг, 27 февраля, пензенский «Дизель» уступил тюменскому «Рубину» во втором домашнем матче серии плей-офф.

«После богатого на эмоции первого матча плей-офф в Пензе вторую игру «Дизель» и тюменский «Рубин» начали более осторожно», - констатировали в пресс-службе пензенского клуба.

В первом периоде опасные моменты возникали у ворот обоих соперников, но счет так и остался нулевым.

«После перерыва гости резко накинули оборотов и с первых же секунд обосновались в зоне желто-синих. Но пензенцы, в свою очередь, успешно оборонялись, так и не позволив подопечным Михаила Звягина открыть счет. Не сбавили оборотов тюменцы и в заключительной трети матча, но вновь ни один из бросков не достиг цели. Не сумели забросить и «дизелисты», - пояснили в пресс-службе.

В результате исход матча решился в овертайме. Победу гостям принес Денис Ячменев.

Подводя итоги встречи, главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин был краток: «Бьемся, бьемся и будем биться. Победит сильнейший. У меня все».

Теперь счет в серии равный - 2:2. Хоккеисты отправляются в Тюмень. Пятая игра состоится в воскресенье, 1 марта.

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Источник — фото hcdizel.ru
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Гость|28.02.2020 08:26|

Договорные матчи для больных болельщиков.

Гость|28.02.2020 08:54|

ДоговорнЯК для ЛОХОВ.

Гость|28.02.2020 08:57|

Алексей Ваулин был краток: «Бьемся, бьемся и будем биться. Победит сильнейший. У меня все».

Главное без перегибов. Денег нет в бюджете, чтобы Вас катать в КХЛ. Поэтому без перегибов.

Гость|28.02.2020 09:26|

Если здесь какой то душевно больной напишет про наших хоккеистов плохое , то знайте это урод, наша команда молодцы , играют не жалея себя, БРАВО РЕБЯТА ХОККЕИСТЫ МОЛОДЦЫ, и даже если вы проиграете в серии вас не будут ругать, УВАЖУХВ И РЕСПЕКТ ВАМ

Гость|28.02.2020 09:59|

Негативные комменты пишут те, кто последние игры не видел.

Ребята - молодцы!!! Браво!!! Так держать !!!

Гость|28.02.2020 10:04|

Почему фан-сектор пустой?

Гость|28.02.2020 10:19|

Смотрел я эти игры еще в 90-е, когда с ЦСКА играли . Сам Тихонов приезжал. Вот это гул был на стадионе. Все лестничные пролёты темпа были заняты болельщиками. В суперлигу не зашли. Достижение Дизелиста остались в 70-х. Молодцы конечно, но сейчас деньги нужны.

Гость|28.02.2020 11:07|

лузеры продули, и у голопузов началась истерика!

Гость писал(a):

то знайте это урод, наша команда молодцы
ваша? Вы ее сами содержите?!

Если нет - засунь свой язык в жопу другому голопузу и молчи!

Гость|28.02.2020 11:16|

Гость писал(a):

Денег нет в бюджете, чтобы Вас катать в КХЛ
может голопузые фанаты скинутся?

Давно пора билеты от 5000 рублей делать, пусть рублем поддерживают своих кумиров!

Гость|28.02.2020 12:21|

О уроды появились, порядком он здесь всем надоел , отдел К сейчас начнёт работу по его вычислению по ip адресу

Гость|28.02.2020 13:21|

Гость писал(a):

О уроды появились, порядком он здесь всем надоел
всем это кому? Жалкой кучке больных голопузых фанатов?!

Гость писал(a):

отдел К сейчас начнёт работу по его вычислению по ip адресу
ну вычислит ip дальше что? ТЫ тупой, и не понимаешь, что ip давно динамические. Хотя, что тебе, идиоту рассказывать, твоих мозгов только и хватает, чтобы за неудачников фанатеть

Гость|28.02.2020 13:27|

Гость писал(a):

отдел К сейчас начнёт работу по его вычислению по ip адресу
на дизель-арене запустили систему распознавания лиц на камерах наблюдения. Хана тебе, жирный голопуз, сразу раскроется, что ты из дурки на лузеров смотреть бегаешь!

Гость|28.02.2020 13:29|

Гость писал(a):

отдел К сейчас начнёт работу по его вычислению по ip адресу
еще говорят что клоуны разбежались... - вот же один из них - по ip вычисляет. )))

это не ты, названиваешь людям на стационарные телефоны, с детским вопросом "это квартира зайцевых?"?

Имя: Гость
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