28.02.2020 | 08:12

В четверг, 27 февраля, пензенский «Дизель» уступил тюменскому «Рубину» во втором домашнем матче серии плей-офф.

«После богатого на эмоции первого матча плей-офф в Пензе вторую игру «Дизель» и тюменский «Рубин» начали более осторожно», - констатировали в пресс-службе пензенского клуба.

В первом периоде опасные моменты возникали у ворот обоих соперников, но счет так и остался нулевым.

«После перерыва гости резко накинули оборотов и с первых же секунд обосновались в зоне желто-синих. Но пензенцы, в свою очередь, успешно оборонялись, так и не позволив подопечным Михаила Звягина открыть счет. Не сбавили оборотов тюменцы и в заключительной трети матча, но вновь ни один из бросков не достиг цели. Не сумели забросить и «дизелисты», - пояснили в пресс-службе.

В результате исход матча решился в овертайме. Победу гостям принес Денис Ячменев.

Подводя итоги встречи, главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин был краток: «Бьемся, бьемся и будем биться. Победит сильнейший. У меня все».

Теперь счет в серии равный - 2:2. Хоккеисты отправляются в Тюмень. Пятая игра состоится в воскресенье, 1 марта.

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