27.02.2020 | 15:09

Пензенский «Дизель» вырвался в лидеры серии 1/8 финала плей-офф Высшей хоккейной лиги.

Третий матч в противостоянии команды с тюменским «Рубином» получился еще более упорным, нежели предыдущие. В основное время соперники обменялись голами - в составе желто-синих отличился Давид Думбадзе, и после этого заперли свои владения на замок.

Лишь в овертайме, на 77-й минуте встречи, Владислав Барулин отправил шайбу в сетку ворот гостей.

Сибиряки запросили просмотр видеозаписи момента, и несколько минут судьи убеждались в легитимности взятия ворот. Наконец окончательный вердикт был вынесен, шайбу засчитали, и счет стал 2:1 в пользу «Дизеля» - и в матче, и во всей серии.

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