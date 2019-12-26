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Спорт | В Караганде «Сарыарка» разгромила пензенский «Дизель»

26.12.2019|08:52
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«Дизель» потерпел третье поражение подряд. В среду, 25 декабря, пензенские хоккеисты крупно уступили карагандинской «Сарыарке».

«Первый период прошел в равной борьбе. Несмотря на опасные моменты и у тех и у других ворот, пензенцы не дали хозяевам возможности отличиться, реализовав при этом свой самый явный момент. Увы, удержать преимущество гости смогли недолго - уже во втором периоде карагандинцы сначала сравняли счет, а затем и вышли вперед», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

В третьем периоде хозяева забили еще две шайбы. Итог - 4:1 в пользу «Сарыарки».

«Что сказать - с такой мощной и организованной командой нас хватило только на один период. В первой двадцатиминутке, я считаю, мы играли на должном уровне, даже забили гол, убежав в контратаку. Второй и третий периоды полностью, можно сказать, провалили, проиграли все единоборства. Соперник заметно добавил, нам же не хватило свежести, мощи, характера - все в одном», - констатировал главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

В субботу, 28 декабря, пензенцы встретятся с новокузнецким «Металлургом». Этот матч станет для «Дизеля» последним в 2019 году.

Источник — фото hcdizel.ru
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Гость|26.12.2019 09:04|

Гандольеры

Гость|26.12.2019 09:04|

Гомодизель самый сильный

Гость|26.12.2019 09:05|

Пока Иван у власти этих дармоедов не разгонят

Гость|26.12.2019 09:07|

Продули лузеры криворукие. В очередной раз.

сейчас будет истерика у голопузов-идиотов и их самок.

Гость|26.12.2019 09:07|

penzainform.ru писал(a):

В субботу, 28 декабря, пензенцы встретятся с новокузнецким «Металлургом».
и снова сольются, как щенки

Гость|26.12.2019 09:08|

penzainform.ru писал(a):

провалили, проиграли все единоборства.
даже очко выгрызть не получилось?

Гость|26.12.2019 09:18|

Гость писал(a):

Гомодизель самый сильный

Страходизель самый дворовой из всех команд.

Гость|26.12.2019 09:19|

где разгромили Дизель ? где-где, известно где)

Гость|26.12.2019 09:23|

Верблюдицу везут себе? За ней ездили?

Гость|26.12.2019 09:25|

ГУБЕРНАТОР! ДОРОГОЙ. РАЗГОНИ ИХ ВСЕХ К ЧЁРТОВОЙ МАТЕРИ.

Гость|26.12.2019 09:30|

Эт сколько бюджетных средств потрачено на этих сволочей?

Гость|26.12.2019 10:24|

Договорняк

Имя: Гость
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