26.12.2019 | 08:52

«Дизель» потерпел третье поражение подряд. В среду, 25 декабря, пензенские хоккеисты крупно уступили карагандинской «Сарыарке».

«Первый период прошел в равной борьбе. Несмотря на опасные моменты и у тех и у других ворот, пензенцы не дали хозяевам возможности отличиться, реализовав при этом свой самый явный момент. Увы, удержать преимущество гости смогли недолго - уже во втором периоде карагандинцы сначала сравняли счет, а затем и вышли вперед», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

В третьем периоде хозяева забили еще две шайбы. Итог - 4:1 в пользу «Сарыарки».

«Что сказать - с такой мощной и организованной командой нас хватило только на один период. В первой двадцатиминутке, я считаю, мы играли на должном уровне, даже забили гол, убежав в контратаку. Второй и третий периоды полностью, можно сказать, провалили, проиграли все единоборства. Соперник заметно добавил, нам же не хватило свежести, мощи, характера - все в одном», - констатировал главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

В субботу, 28 декабря, пензенцы встретятся с новокузнецким «Металлургом». Этот матч станет для «Дизеля» последним в 2019 году.