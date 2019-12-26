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Спорт | «Дизель-2011» обыграл саратовский «Кристалл» со счетом 13:1

26.12.2019|18:40
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С разгромным счетом окончилась последняя игра межрегионального турнира по хоккею с шайбой среди команд 2011 года рождения. Состязания были посвящены памяти Юрия Есенина, который стоял у истоков развития этого вида спорта в Пензенской области.

В завершающей встрече юные «дизелисты» продолжили победную серию, обыграв саратовский «Кристалл» со счетом 13:1.

«Мы играли на команду, а не каждый сам за себя. Мы старались. Была родная площадка, родной лед, много болельщиков. Самое главное - командный дух, благодаря этому мы выиграли и заняли первое место», - отметил игрок ХК «Дизель-2011» Иван Артемьев.

Турнир был приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем участвовали юные спортсмены из Самары, Воронежа, Новочебоксарска, Саратова и Пензы. Хоккеисты «Дизеля» не оставили соперникам никаких шансов.

«Увидели, что команды очень хорошие, есть несколько лидеров у нас. Думаю, ребята сделали и школе, и себе, и городу, области хороший подарок, заняв уверенное первое место», - сообщил директор СДЮСШОР по хоккею с шайбой Сергей Блохин.

Серебро досталось хоккеистам новочебоксарского «Сокола», а бронзу завоевали представители саратовского «Кристалла». Соревнования для этой возрастной группы в 2019-м стали завершающими, но уже в новогодние каникулы юные спортсмены примут участие в очередных состязаниях.

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