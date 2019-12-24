24.12.2019 | 08:55

В понедельник, 23 декабря, «Дизель» провел очередной матч в рамках чемпионата ВХЛ – Кубка Шелкового пути. Игра в Нур-Султане против местного «Номада» завершилась поражением пензенских хоккеистов.

Единственный гол был забит на 31-й минуте – ворота «Дизеля» поразил Антон Некряч.

«Можно по-разному сделать анализ, с чем связно, почему и как. С нулем шайб игры не выигрываются, не нашлось у нас рукастых нападающих, которые могли бы хладнокровно забить и повернуть результат в нашу сторону», - констатировал главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

Он назвал поражение от «Номада» очень досадным.

«Ноль голов - это ни в какие рамки не годится. Подумаем, проанализируем, меняли сочетания некоторых игроков. Даже те моменты, что у нас были – то в пустые ворота не попадали, то выше ворот. Думаю, заслужили большего. Если вратарь сыграл на ноль, то в нем тоже была проблема, не могли никак забить. Вратарь, который играет на ноль, – хороший вратарь», - похвалил голкипера «Номада» Ваулин.

В среду, 25 декабря, «Дизель» в Караганде встретится с «Сарыаркой».