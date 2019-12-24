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Спорт | «Дизель» проиграл «Номаду» с футбольным счетом

24.12.2019|08:55
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В понедельник, 23 декабря, «Дизель» провел очередной матч в рамках чемпионата ВХЛ – Кубка Шелкового пути. Игра в Нур-Султане против местного «Номада» завершилась поражением пензенских хоккеистов.

Единственный гол был забит на 31-й минуте – ворота «Дизеля» поразил Антон Некряч.

«Можно по-разному сделать анализ, с чем связно, почему и как. С нулем шайб игры не выигрываются, не нашлось у нас рукастых нападающих, которые могли бы хладнокровно забить и повернуть результат в нашу сторону», - констатировал главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

Он назвал поражение от «Номада» очень досадным.

«Ноль голов - это ни в какие рамки не годится. Подумаем, проанализируем, меняли сочетания некоторых игроков. Даже те моменты, что у нас были – то в пустые ворота не попадали, то выше ворот. Думаю, заслужили большего. Если вратарь сыграл на ноль, то в нем тоже была проблема, не могли никак забить. Вратарь, который играет на ноль, – хороший вратарь», - похвалил голкипера «Номада» Ваулин.

В среду, 25 декабря, «Дизель» в Караганде встретится с «Сарыаркой».

Источник — фото vk.com/hcdiesel
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Гость|24.12.2019 09:02|

Да вы что? Как проиграл? Не может быть. Горе то какое.

Гость|24.12.2019 09:10|

Лузеры ожидаемо продули.

Голопузы и их самки - ваш выход.

Давайте, выливайте свои идиотский бред в защиту этих бюджетных дармоедов, пока они не вылетели из чемпионата.

Гость|24.12.2019 09:14|

Молодцы гомодизель.

Гость|24.12.2019 09:18|

penzainform.ru писал(a):

В среду, 25 декабря, «Дизель» в Караганде в очередной раз продует «Сарыарке».
Вот как правильно писать надо.

Скорее бы эти лузеры слились, и до осени про них все бы забыли.

Гость|24.12.2019 09:20|

А Китаец,как китаец играл?

Гость|24.12.2019 09:21|

Гость писал(a):

В среду, 25 декабря, «Дизель» в Караганде
Тушканы поедут за верблюдом?

Гость|24.12.2019 09:22|

Гость писал(a):

Тушканы поедут за верблюдом?
им верблюдицу уже надо, и не одну.

Кроме верблюдицы уже никто и не дает этим неудачникам.

Гость|24.12.2019 09:26|

penzainform.ru писал(a):

Единственный гол был забит на 31-й минуте – ворота «Дизеля» поразил Антон Некряч.
Вскрячил таки

Гость|24.12.2019 09:30|

никогда не продували, и вот опять

Может им в храмик сходить, мощей лабызнуть? Попы говорят - помогает!

Гость|24.12.2019 09:32|

Гость писал(a):

Может им в храмик сходить, мощей лабызнуть? Попы говорят - помогает!
Им просто надо начать забивать,а не кататься опираясь на клюшки.

Гость|24.12.2019 09:32|

Гость писал(a):

Может им в храмик сходить, мощей лабызнуть?
есть мнение, что их самих пора на мощи пустить, и раздать голопузым фанатам и их самкам

Гость|24.12.2019 09:50|

А Где купленный хахол?

Имя: Гость
Комментарий:

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