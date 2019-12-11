11.12.2019 | 11:31

В четверг, 12 декабря, в пензенском дворце спорта «Буртасы» стартуют трехдневные Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Приволжские звездочки».

Состязания проводятся как по индивидуальной программе, так и и групповых упражнениях.

В личном первенстве выступают юниорки 2004-2006 г. р. и сеньорки 2003 г. р. и старше, в группе - гимнастки 2003 г. р. и старше (программа мастера спорта) и 2004-2006 г. р. (программа кандидата в мастера спорта).

Команды сеньорок выполнят два упражнения - одно с 5 мячами, второе с 3 обручами и 2 парами булав. Юниоркам также предстоит выступить дважды - с 5 обручами и 5 лентами.

Пензенскую область представят 35 гимнасток. Среди них Елизавета Луговских, Марина Лощинина и член сборной команды России Дарья Зайцева.

Состязания гимнасток посвящены памяти двукратной олимпийской чемпионки Натальи Лавровой.

«Наталья Лаврова - прославленная пензенская спортсменка, первая в истории двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. Она трагически погибла 23 апреля 2010 года в автокатастрофе», - напомнили в пресс-службе регионального минспорта.