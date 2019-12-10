Хоккейный клуб «Дизель» провел один из худших матчей в сезоне. Ижевская «Ижсталь» не относится к лидерам чемпионата BXЛ, однако именно команда из столицы Удмуртии диктовала свои условия на протяжении всего поединка.
В стартовом периоде команды обменялись голами. В составе желто-синих отличился Давид Думбадзе. Но во втором отрезке игры гости по всем показателям превзошли пензенцев. Это вылилось в три гола «сталеваров», что предопределило ход дальнейших событий.
«Дизелисты» не сдались, продолжили атаки на ворота соперника, и даже сумели забросить шайбу в меньшинстве - она в активе Павла Медведева. Но слишком много было потеряно.
На последних минутах встречи ижевцы окончательно засушили игру и добились победы со счетом 4:2. Тем не менее сурская команда по-прежнему держится в зоне плей-офф.
Следующим противником «Дизеля» на родном льду станет альметьевский «Нефтяник».
Ой срам,не пишите про них пока не выиграли.