10.12.2019 | 18:20

Хоккейный клуб «Дизель» провел один из худших матчей в сезоне. Ижевская «Ижсталь» не относится к лидерам чемпионата BXЛ, однако именно команда из столицы Удмуртии диктовала свои условия на протяжении всего поединка.

В стартовом периоде команды обменялись голами. В составе желто-синих отличился Давид Думбадзе. Но во втором отрезке игры гости по всем показателям превзошли пензенцев. Это вылилось в три гола «сталеваров», что предопределило ход дальнейших событий.

«Дизелисты» не сдались, продолжили атаки на ворота соперника, и даже сумели забросить шайбу в меньшинстве - она в активе Павла Медведева. Но слишком много было потеряно.

На последних минутах встречи ижевцы окончательно засушили игру и добились победы со счетом 4:2. Тем не менее сурская команда по-прежнему держится в зоне плей-офф.

Следующим противником «Дизеля» на родном льду станет альметьевский «Нефтяник».