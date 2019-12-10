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Спорт | «Дизель» сразится на родном льду с альметьевским «Нефтяником»

10.12.2019|18:20
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Хоккейный клуб «Дизель» провел один из худших матчей в сезоне. Ижевская «Ижсталь» не относится к лидерам чемпионата BXЛ, однако именно команда из столицы Удмуртии диктовала свои условия на протяжении всего поединка.

В стартовом периоде команды обменялись голами. В составе желто-синих отличился Давид Думбадзе. Но во втором отрезке игры гости по всем показателям превзошли пензенцев. Это вылилось в три гола «сталеваров», что предопределило ход дальнейших событий.

«Дизелисты» не сдались, продолжили атаки на ворота соперника, и даже сумели забросить шайбу в меньшинстве - она в активе Павла Медведева. Но слишком много было потеряно.

На последних минутах встречи ижевцы окончательно засушили игру и добились победы со счетом 4:2. Тем не менее сурская команда по-прежнему держится в зоне плей-офф.

Следующим противником «Дизеля» на родном льду станет альметьевский «Нефтяник».

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Гость|10.12.2019 18:53|

Ой срам,не пишите про них пока не выиграли.

Гость|10.12.2019 19:22|

опять продуют эти лузеры, а голопузы с горя до обеда бухать будут

Имя: Гость
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