05.12.2019 | 16:07

В Пензе начался второй тур первенства России по водному поло среди младших юношей. Это ребята 2006-2007 года рождения, всего 16 сборных.

«Новосибирская область играет, Пермский край, Красноярский край - это уже вся Сибирь практически, с Зауралья приезжают команды участвовать. То есть водное поло начинает расширять географию», - сообщил главный судья соревнований Станислав Пивоваров.

Команды разбиты на четверки, играют по круговой системе. По итогам каждой встречи командам начисляются очки, которые нужны для выхода в финал. Пензенские ватерполисты сумели порадовать болельщиков - у них уже есть победа. Но окончательные итоги второго тура подводить рано.

В январе 2020 года состоится третий этап первенства, после которого и будут определены восемь сборных для участия в финале.