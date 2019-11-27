29 и 30 ноября в пензенском дворце спорта «Буртасы» пройдет ХXVI Международный турнир по спортивной гимнастике на Кубок олимпийского чемпиона Михаила Воронина.
Турнир проводится с 1993 года. За это время на нем выступили более пяти тысяч спортсменов из 30 стран мира, в том числе победители и призеры Олимпийских игр, мировых и европейских первенств.
Ожидается, что в состязаниях в «Буртасах» примут участие свыше 100 участников из 15 стран: Армении, Белоруссии, Великобритании, Грузии, Египта, Израиля, Италии, Казахстана, Кипра, Кореи, Латвии, Узбекистана, Финляндии, Японии и России.
Торжественное открытие турнира состоится в пятницу, 29 ноября, в 15:00. Пензенскую область представят 13 спортсменов: Ульяна Перебиносова, Елизавета Володина, Ангелина Косынкина, Карина Зыбайло, Дарья Баженова, Григорий Климентьев, Павел Лукашов, Олег Ступкин, Артем Козлов, Алексей Лунев, Сергей Гоглов, Владислав Лукьянов и Евгений Пашкин.
Соревнования проводятся в командном первенстве, личном многоборье и финалах в отдельных дисциплинах среди мужчин и женщин раздельно.
«У зрителей будет возможность сфотографироваться с талисманами сборной команды России по спортивной гимнастике - тигром Джимом и рысью Настикой - и поучаствовать в розыгрыше подарков», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.
ВОЛОСЫ=30.Вот какая должна быть голова светлая и ясный ум,чтобы все тридцать дней каждый месяц неукоснительно тренироваться и приводить свой регион(а на международной арене и свою страну)к победе!Исключительное уважение таким уникальным труженикам!Спорт высших достижений=это подвиг каждый день.