Пензенское информационное агентство|18+|Среда|27 ноя 2019|17:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  70.62  |  $  64.15

Спорт | Тренер «Дизелиста» раскритиковал свою работу после поражения команды

27.11.2019|15:48
Печать

Во вторник, 26 ноября, пензенский «Дизелист» потерпел поражение в домашнем матче против ХК «Брянск» в рамках регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

В стартовом периоде хозяева создали много опасных моментов у ворот соперника, но реализовать их не смогли.

«Ближе к окончанию первого игрового отрезка гости активизировались и значительно прибавили в агрессии, вынуждая дизелистов совершать неоправданные ошибки. Как итог - незадолго до перерыва Вагиз Риянов точным броском вывел «Брянск» вперед», - сообщили в пресс-службе «Дизеля».

Во второй 20-минутке обе команды постарались и забросили друг другу по две шайбы.

«В заключительной трети матча хозяева изо всех сил бросились вперед, но, к сожалению, давление дивидендов не принесло. Зато гости одну из своих атак вновь завершили голом, установив окончательный счет - 4:2 в пользу «Брянска», - добавили в пресс-службе.

Главный тренер МХК «Дизелист» Алексей Медведев, комментируя поражение подопечных, выступил с самокритикой.

«В первую очередь к себе большие претензии: раз проиграли, значит плохо подготовил команду. Ребята старались, бились, но, как мне кажется, пока не перешли окончательно во взрослый хоккей. В начале матча создаем много моментов, но относимся к ним расточительно, спустя рукава, думая, что вскоре будет следующий. А когда соперник прибавил, стали видны проблемы в обороне, которые у нас появились еще в Рыбинске. Конечно, расстроены, что дома проиграли две игры, но это хоккей», - высказался он.

Источник — фото hcdizel.ru
0
0
0
0
 
Гость|27.11.2019 16:55|

И этих разогнать!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!