27.11.2019 | 15:48

Во вторник, 26 ноября, пензенский «Дизелист» потерпел поражение в домашнем матче против ХК «Брянск» в рамках регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

В стартовом периоде хозяева создали много опасных моментов у ворот соперника, но реализовать их не смогли.

«Ближе к окончанию первого игрового отрезка гости активизировались и значительно прибавили в агрессии, вынуждая дизелистов совершать неоправданные ошибки. Как итог - незадолго до перерыва Вагиз Риянов точным броском вывел «Брянск» вперед», - сообщили в пресс-службе «Дизеля».

Во второй 20-минутке обе команды постарались и забросили друг другу по две шайбы.

«В заключительной трети матча хозяева изо всех сил бросились вперед, но, к сожалению, давление дивидендов не принесло. Зато гости одну из своих атак вновь завершили голом, установив окончательный счет - 4:2 в пользу «Брянска», - добавили в пресс-службе.

Главный тренер МХК «Дизелист» Алексей Медведев, комментируя поражение подопечных, выступил с самокритикой.

«В первую очередь к себе большие претензии: раз проиграли, значит плохо подготовил команду. Ребята старались, бились, но, как мне кажется, пока не перешли окончательно во взрослый хоккей. В начале матча создаем много моментов, но относимся к ним расточительно, спустя рукава, думая, что вскоре будет следующий. А когда соперник прибавил, стали видны проблемы в обороне, которые у нас появились еще в Рыбинске. Конечно, расстроены, что дома проиграли две игры, но это хоккей», - высказался он.