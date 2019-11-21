Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|21 ноя 2019|10:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Ясно |
  71.22  |  $  64.34

Спорт | Пензенский «Дизель» с трудом обыграл гостей из Тольятти

21.11.2019|09:14
Печать

В среду, 20 ноября, пензенский хоккейный клуб «Дизель» на своем льду обыграл тольяттинскую «Ладу».

«Первый период прошел в вязкой борьбе, команды поочередно владели инициативой, но «распечатать» ворота соперников не смогли. После перерыва хозяева стали активнее, но долгое время счет оставался неизменным. Уже в концовке второго периода Антону Андриянову удалось протолкнуть шайбу мимо Александра Скрынника - 1:0», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

В начале третьей двадцатиминутки гостям удалось выровнять положение. Однако на 55-й минуте пензенцы вновь вырвались вперед.

«В концовке тольяттинцы насели на зону желто-синих и имели отличный шанс сравнять счет, когда «Дизель» остался втроем после двух удалений. Но отличная игра Андрюхова и самоотверженность полевых игроков не позволили гостям заработать очки в этой встрече», - констатировали в «Дизеле».

Итог - 2:1 в пользу пензенской команды.

«Болельщиков поздравляю с победой. Кто меньше ошибается - тот и выигрывает. Сегодня получилось победить у нас. И хочу добавить, что на протяжении всего матча наши ошибки хорошо подчищал вратарь. Огромное спасибо ему и всей команде», - отметил после окончания матча главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

В пятницу, 22 ноября, пензенцы примут на своем льду самарский ЦСК ВВС.

0
0
0
0
 
Гость|21.11.2019 09:32|

С трудом,но сохранил честь.

Гость|21.11.2019 09:43|

Вообще то это победа над ЯВНЫМ ЛИДЕРОМ турнира. Тут хвалить надо ,а вы " сохранили честь" .. что вы за ерунду несете.

Гость|21.11.2019 09:49|

.."С трудом обыграл.." Тут редко кто уносит ноги от Лады.А ТУТ -ПОБЕДА! Как будто это было само собой разумеющимся.. это была победа над явным фаворитом всего турнира.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!