21.11.2019 | 09:14

В среду, 20 ноября, пензенский хоккейный клуб «Дизель» на своем льду обыграл тольяттинскую «Ладу».

«Первый период прошел в вязкой борьбе, команды поочередно владели инициативой, но «распечатать» ворота соперников не смогли. После перерыва хозяева стали активнее, но долгое время счет оставался неизменным. Уже в концовке второго периода Антону Андриянову удалось протолкнуть шайбу мимо Александра Скрынника - 1:0», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

В начале третьей двадцатиминутки гостям удалось выровнять положение. Однако на 55-й минуте пензенцы вновь вырвались вперед.

«В концовке тольяттинцы насели на зону желто-синих и имели отличный шанс сравнять счет, когда «Дизель» остался втроем после двух удалений. Но отличная игра Андрюхова и самоотверженность полевых игроков не позволили гостям заработать очки в этой встрече», - констатировали в «Дизеле».

Итог - 2:1 в пользу пензенской команды.

«Болельщиков поздравляю с победой. Кто меньше ошибается - тот и выигрывает. Сегодня получилось победить у нас. И хочу добавить, что на протяжении всего матча наши ошибки хорошо подчищал вратарь. Огромное спасибо ему и всей команде», - отметил после окончания матча главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

В пятницу, 22 ноября, пензенцы примут на своем льду самарский ЦСК ВВС.