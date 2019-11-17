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Спорт | Главный тренер «Дизеля»: Болельщики гонят команду вперед

17.11.2019|12:01
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Хоккеисты пензенского «Дизеля» одержали победу в последнем матче первого круга регулярного чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути». Выездная игра против самарского ЦСК ВВС состоялась в пятницу, 15 ноября.

«Соперник для нашего клуба весьма неудобный. Если брать в расчет выездные матчи - за последние два сезона (после возвращения «летчиков» в Высшую лигу) пензенцы ни разу не сумели победить в Самаре. Причем матчи не отличались результативностью: сначала было поражение со счетом 0:1, затем 1:2 в овертайме», - рассказали в пресс-службе ПХК «Дизель».

В этот раз открыть счет удалось только на 28-й минуте встречи. Удача была на стороне пензенцев - отличился Давид Думбадзе. Самарцы попытались отыграться, но не смогли и к концу игры получили еще одну шайбу в свои ворота.

«Капитан дизелистов Денис Бельский точным броском по пустым воротам установил окончательный счет 2:0 в пользу «Дизеля». Борисов же оформил первый шатаут (вратарь не пропустил ни одной шайбы. - Прим. ред.) в матчах за взрослую команду», - добавили в пресс-службе.

Главный тренер пензенцев Алексей Ваулин, комментируя выступление подопечных, в первую очередь поблагодарил болельщиков, которые приехали на игру в чужой город.

«Их было слышно сегодня, они гнали команду вперед. Отмечу игру нашего вратаря, Максима Борисова, здорово он сыграл сегодня, это его первый сухарь в ВХЛ», - высказался наставник.

Источник — фото hcdizel.ru
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Гость|17.11.2019 13:04|

ТВОЙ ВЫХОД СУПЕРМОТОР!!!!

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