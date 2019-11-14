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Спорт | В Тольятти хоккеисты «Дизеля» уступили местной «Ладе»

14.11.2019|08:48
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«Дизель» в выездном матче не смог одолеть одного из лидеров конференции - «Ладу». В среду, 13 ноября, пензенские хоккеисты уступили тольяттинским со счетом 1:2.

«Хозяева выглядели фаворитами перед этим матчем, но желто-синие в этом сезоне не раз доказывали, что способны не только давать бой лидерам, но и отбирать у них очки. Активно начали они и матч в Тольятти. На экваторе первого периода Данил Макаров воспользовался ошибкой хозяев и открыл счет. Далее гости уверенно оборонялись, а в концовке игрового отрезка и вовсе владели небольшим преимуществом, правда, материализовать его в гол не сумели», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

Однако удержать победный счет подопечные Алексея Ваулина не смогли. Хозяева льда забросили еще две шайбы (во втором периоде – в равенстве, в третьем – в меньшинстве).

«После таких игр не хочется что-то говорить… Очень досадное поражение. Мы ни в чем не уступали сопернику, временами превосходили его. Кто меньше ошибается и лучше реализовывает свои моменты, тот и побеждает. Конечно, присутствует и фактор везения. Ребят упрекнуть не могу - работали, старались, но, чтобы побеждать, нужно играть без ошибок», - подчеркнул после окончания матча главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

В пятницу, 15 ноября, пензенцы сыграют против ЦСК ВВС в Самаре.

Источник — Фото hcdizel.ru
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Гость|14.11.2019 08:51|

Отлично цалую ГОМОДИЗЕЛЬ

Гость|14.11.2019 08:52|

Пока дурак руководит дизель будет

Гость|14.11.2019 08:57|

Готовятся к конкурсу красоты...

Гость|14.11.2019 08:59|

Договорняк

Гость|14.11.2019 09:09|

Все думали это позорище уже достигло дна.

Но тут снизу постучали.

давно пора РАЗОГНАТЬ это позорище и забыть.

Еще полтора месяца читать о том, как эти криворучки продувают - это же ужас!

Гость|14.11.2019 09:10|

penzainform.ru писал(a):

После таких игр не хочется что-то говорить…
не говори - сделай!

Саморазгонись!

Гость|14.11.2019 09:10|

penzainform.ru писал(a):

пензенцы ПРОИГРАЮТ ЦСК ВВС в Самаре.
пишите правильно!

Гость|14.11.2019 09:14|

penzainform.ru писал(a):

пензенцы сыграют против ЦСК ВВС в Самаре.
"Дизель" в Самаре победит, т.к. набирает очки через раз

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