14.11.2019 | 08:48

«Дизель» в выездном матче не смог одолеть одного из лидеров конференции - «Ладу». В среду, 13 ноября, пензенские хоккеисты уступили тольяттинским со счетом 1:2.

«Хозяева выглядели фаворитами перед этим матчем, но желто-синие в этом сезоне не раз доказывали, что способны не только давать бой лидерам, но и отбирать у них очки. Активно начали они и матч в Тольятти. На экваторе первого периода Данил Макаров воспользовался ошибкой хозяев и открыл счет. Далее гости уверенно оборонялись, а в концовке игрового отрезка и вовсе владели небольшим преимуществом, правда, материализовать его в гол не сумели», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

Однако удержать победный счет подопечные Алексея Ваулина не смогли. Хозяева льда забросили еще две шайбы (во втором периоде – в равенстве, в третьем – в меньшинстве).

«После таких игр не хочется что-то говорить… Очень досадное поражение. Мы ни в чем не уступали сопернику, временами превосходили его. Кто меньше ошибается и лучше реализовывает свои моменты, тот и побеждает. Конечно, присутствует и фактор везения. Ребят упрекнуть не могу - работали, старались, но, чтобы побеждать, нужно играть без ошибок», - подчеркнул после окончания матча главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

В пятницу, 15 ноября, пензенцы сыграют против ЦСК ВВС в Самаре.