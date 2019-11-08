08.11.2019 | 17:58

Во дворце единоборств «Воейков» стартовали чемпионат и первенство Пензенской области по самбо.

Первыми в схватки вступили юноши и девушки 2000-2002 года рождения. Нину Мишину называют фаворитом турнира. Она является победительницей мировых состязаний. Примечательно, что в единоборство пришла не сразу, долго искала себя: занималась прыжками в воду, гимнастикой, футболом, даже вышивала бисером.

«Потом мой дедушка говорит: «Давай на борьбу!» Как-то не хотелось, пришла - и не понравилось. Думаю: ну, походим чуть-чуть, и потом мне стало интересно. А интересно тем, что сегодня я проигрываю этому человеку, а завтра я уже могу составить ему конкуренцию, а послезавтра я у него выиграю», - рассказала самбистка.

Специалисты с сожалением отмечают снижение популярности самбо. В последние годы количество занимающихся данным видом спорта в Пензенской области сократилось.

«Наверное, больше каких-то других увлечений у детей появилось. Все-таки самбо - довольно сложный вид спорта, это одно из основных в мире единоборств, которое дает истоки к другим видам. Поэтому очень тяжело пробиться и очень большая конкуренция в России именно в самбо», - пояснил главный судья соревнований Олег Можаров.

Двухдневные состязания в «Воейкове» являются отборочными. По их итогам будут укомплектованы юношеская и основная сборные Пензенской области, которые в декабре выступят на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по самбо.